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Ученые обнаружили влияние COVID-19 на головной мозг

Ученые обнаружили влияние COVID-19 на головной мозг Ученые Университетского колледжа Лондона предрекли волну заболеваний головного мозга из-за СOVID-19
Здравоохранение
9 июля 2020 г. 13:59
Ученые обнаружили влияние COVID-19 на головной мозг

Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) предрекли волну заболеваний головного мозга из-за СOVID-19. Как передает Report, соответствующая научная статья опубликована в журнале Brain.

Специалисты изучили протекание болезни у 43 человек в возрасте от 16 до 85 лет.

Исследование показало, что у 10 из них была выявлена временная дисфункции мозга, а у 12 — его воспаления, некоторые из которых являлись острым диссеминированным энцефаломиелитом.

Также наблюдались другие серьезные повреждения, например инсульты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun insan beynindəki fəsadları aşkarlanıb
Версия на английском языке Scientists reveal brain damage linked to COVID-19

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