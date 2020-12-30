О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19 Ученые составили картину того, как иммунная система каждого человека реагирует на инфекцию и как ведет себя во время выздоровления
Здоровье
30 декабря 2020 г. 14:02
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19

Американские ученые установили, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета. Это может повысить восприимчивость к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.
Исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме провели исследование, целью которого было выяснить, как меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших COVID-19.
Из образцов крови 46 госпитализированных пациентов с COVID-19 и 39 лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходивших лечение дома, авторы выделили определенные подмножества иммунных клеток и проанализировали их поверхностные маркеры. Данные сравнивали со здоровыми людьми из контрольной группы.
На основе полученных результатов ученые составили картину того, как иммунная система каждого человека реагирует на инфекцию и как ведет себя во время выздоровления.
Оказалось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены инфекцией. Авторы отмечают, что истощенные иммунные клетки хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к COVID-19.

По мнению исследователей, эту информацию необходимо учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения COVID-19, а также при интерпретации иммунных ответов, генерируемых участниками испытаний вакцин-кандидатов.

Неожиданным стало открытие того, что у пациентов с легкими симптомами COVID-19 нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у госпитализированных больных. Особенно это ярко проявилось у пожилых людей.
"Эти результаты указывают на характер изменений адаптивной иммунной системы при COVID-19 и предполагают более долгосрочные эффекты нарушения иммунитета, в том числе к SARS-CoV-2", — пишут авторы исследования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi