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Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь на 13 лет

Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь на 13 лет Потребление бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного мяса позволят продлить жизнь более чем на 10 лет.
Здоровье
9 февраля 2022 г. 10:24
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь на 13 лет

Потребление бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного мяса позволят продлить жизнь более чем на 10 лет.

Как передает Report, к такому заключению пришли норвежские ученые из Бергенского университета.

По их мнению, факторы риска, связанные с питанием, приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно. Неправильное питание становится причиной инвалидности и отнимает годы жизни. Современный "западный" рацион включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи, простых углеводов.

Исследователи подсчитали, увеличение доли каких продуктов в рационе позволит продлить жизнь. Среди них оказались бобовые, орехи и цельнозерновые, при этом также рекомендуется снизить потребление красного мяса. Если изменить питание на более здоровое в возрасте около 20 лет, это позволит прибавить к жизни около 10-13 лет. В более поздние годы прирост будет не таким большим, но все равно значительным — 8-9 лет после 60 лет и около 3,4 года после 80 лет.

Ученые надеются, что на новые данные обратят внимание как врачи, так и обычные люди — скорректировать питание не так сложно, и в будущем эти изменения позволят избежать многих проблем со здоровьем.

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