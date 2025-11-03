Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

    Здоровье
    • 03 ноября, 2025
    • 05:49
    Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания
    Getty

    Ученые из Чикагского и Колумбийского университетов выявили, что увеличение потребления фруктов и овощей может значительно улучшить качество сна, сделав его более глубоким и спокойным.

    Как передает Report, результаты работы приведены в журнале Science Daily.

    Ранние исследования показали, что дефицит сна может способствовать переходу на менее здоровые пищевые привычки, с увеличением потребления продуктов с высоким содержанием жиров и сахара.

    В рамках анализа здоровые взрослые отслеживали свое ежедневное потребление пищи через приложение и носили браслет, измеряющий качество их сна. Исследователи оценивали такие параметры, как "фрагментация сна" - то, как часто человек просыпается или переходит между более легкими и глубокими фазами сна.

    Результаты показали, что у людей, которые потребляли больше фруктов, овощей и сложных углеводов, наблюдались более длительные периоды глубокого сна. При этом у участников исследования, которые не соблюдали данный рацион, соответствующих улучшений не зафиксировали.

    Ученые утверждают, что имеющиеся данные подтверждают необходимость ежедневного потребления фруктов, овощей и сложных углеводов для улучшения долгосрочного сна.

    научные исследования ученые здоровое питание
    Alimlər: Pəhrizin dəyişdirilməsi yuxunu yaxşılaşdırır

    Последние новости

    06:11

    В Забайкальском крае РФ четверо погибли в ДТП со спецтехникой

    В регионе
    05:49

    Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

    Здоровье
    05:27

    Трамп заявил, что США не намерены воевать с Венесуэлой

    Другие страны
    05:22
    Видео

    При сильном землетрясении в Афганистане погибли не менее четырех человек

    Другие страны
    04:58

    Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

    Другие страны
    04:23

    СМИ: "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на форварда "Порту"

    Футбол
    03:46

    Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине

    Другие страны
    03:17

    СМИ: Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии

    Другие страны
    02:39

    В МВД Сербии сообщили о пострадавшем полицейском на протесте в Белграде

    Другие страны
    Лента новостей