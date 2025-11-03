Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

Ученые из Чикагского и Колумбийского университетов выявили, что увеличение потребления фруктов и овощей может значительно улучшить качество сна, сделав его более глубоким и спокойным.

Как передает Report, результаты работы приведены в журнале Science Daily.

Ранние исследования показали, что дефицит сна может способствовать переходу на менее здоровые пищевые привычки, с увеличением потребления продуктов с высоким содержанием жиров и сахара.

В рамках анализа здоровые взрослые отслеживали свое ежедневное потребление пищи через приложение и носили браслет, измеряющий качество их сна. Исследователи оценивали такие параметры, как "фрагментация сна" - то, как часто человек просыпается или переходит между более легкими и глубокими фазами сна.

Результаты показали, что у людей, которые потребляли больше фруктов, овощей и сложных углеводов, наблюдались более длительные периоды глубокого сна. При этом у участников исследования, которые не соблюдали данный рацион, соответствующих улучшений не зафиксировали.

Ученые утверждают, что имеющиеся данные подтверждают необходимость ежедневного потребления фруктов, овощей и сложных углеводов для улучшения долгосрочного сна.