Ученые доказали, что Уханьский рынок в Китае был первичным очагом ковида

Китайские биологи и их коллеги из США и Европы, изучив структуру большинства геномов коронавируса, собранных на территории Уханьского рынка в конце 2019-го и в начале 2020 года, установили, что завезенные на эту торговую площадку дикие животные были первы

Китайские биологи и их коллеги из США и Европы, изучив структуру большинства геномов коронавируса, собранных на территории Уханьского рынка в конце 2019-го и в начале 2020 года, установили, что завезенные на эту торговую площадку дикие животные были первым и единственным источником коронавируса.

Как передает Report, выводы исследователей были опубликованы в научном журнале Cell.

"К сожалению, многие животные были вывезены с рынка до того, как туда прибыли наши коллеги из Китайского центра контроля и профилактики болезней (CDC), из-за чего у нас нет прямых свидетельств того, что эти существа были заражены ковидом. Тем не менее, мы обнаружили обрывки их ДНК и РНК на тех же прилавках и стойлах, где были найдены вирусные частицы. Это то, что и должно произойти в том случае, если на рынке содержались больные животные", - пояснила ведущий научный сотрудник парижского Института экологии и наук о природе Флоренс Дебарр, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Дебарр и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на раскрытие истории коронавируса SARS-CoV-2, унесшего жизни свыше семи миллионов людей. Изначальным его источником считается рынок экзотической пищи на территории китайского города Ухань, однако до настоящего времени ученые не могли сказать, был ли он первым и единственным источником вируса, так как уже после начала пандемии медики открыли возможные свидетельства более ранних заражений SARS-CoV-2.

Подобные гипотезы породили массу дискуссий в международном научном сообществе, а также десятки конспирологических теорий. Для разрешения этих противоречий специалисты Китайского центра контроля и профилактики болезней (CDC) предоставили ведущим эпидемиологам, биологам и генетикам доступ ко всем образцах биоматериалов, которые были собраны специалистами этой организации на Уханьском рынке в первые дни после начала пандемии.

Используя эти данные, год назад ученым удалось локализовать примерный источник инфекции в западной части рынка, что позволило Дебарр и ее коллегам приступить к изучению самой ранней истории распространения вируса. Для этого ученые расшифровали структуру генома образцов вируса, найденных на рынке, сравнили ее с устройством РНК вирусных частиц, извлеченных из организма первых жертв ковида, а также проанализировали то, как были распределены другие обрывки ДНК и РНК по территории рынка.

Эти расчеты показали, что и структура генома, и уровень разнообразия были одинаковыми для образцов вируса с Уханьского рынка и из организма первых носителей ковида, что указывает на животное происхождение вируса и то, что рынок был его единственным источником. В пользу этого говорит и то, что вирусные частицы были обнаружены в тех помещениях в западной части рынка, где содержались енотовидные собаки, кролики и бамбуковые крысы - млекопитающие, способные заражаться SARS-CoV-2 и распространять вирус.

Обрывки митохондриальной ДНК этих животных присутствовали в "зараженных" регионах рынка, что также говорит об их возможном участии в распространении патогена. Последующий анализ этих нитей ДНК исключил то, что наиболее вероятные носители вируса - енотовидные собаки - были завезены в Ухань из северных регионов Китая или России. По этой причине ученые предполагают, что носители SARS-CoV-2 попали на рынок из стран Юго-Восточной Азии или же из центральных или южных регионов КНР. Изучение популяций диких животных в этих регионах мира, как надеются ученые, поможет точнее локализовать "родину" коронавируса.