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Ученые добились крупного прорыва в борьбе с туберкулезом

Ученые добились крупного прорыва в борьбе с туберкулезом Американские ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в борьбе с туберкулезом, разработав новый метод маркировки ключевых компонентов бактерии-возбудителя Mycobacterium tuberculosis.
Здоровье
6 мая 2025 г. 02:49
Ученые добились крупного прорыва в борьбе с туберкулезом

Американские ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в борьбе с туберкулезом, разработав новый метод маркировки ключевых компонентов бактерии-возбудителя Mycobacterium tuberculosis.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда создала новую методику маркировки гликана ManLAM — важного компонента клеточной стенки патогена. Используя органическую молекулу оксазиридин, специалисты смогли впервые избирательно визуализировать этот гликан и отследить его поведение при заражении иммунных клеток.

Метод позволил наблюдать за бактериями в течение нескольких дней после заражения. Вопреки предыдущим предположениям, гликаны остаются в клеточной стенке бактерий. Технология открывает новые возможности для изучения механизмов заражения.

Существующие методы диагностики туберкулеза — рентгенография и молекулярные тесты — часто недоступны в развивающихся странах.

Новый подход может лечь в основу быстрых тестов по анализу мочи, более чувствительных способов выявления заболевания, а также стать альтернативой длительному культивированию бактерий.

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