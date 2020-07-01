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Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса

Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса

Исследователи выявили уже порядка 200 мутаций нового коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения России Людмила Алимбарова.

"Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения. 

Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека", - заявила Л. Алимбарова.

При этом существует также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, добавила Алимбарова. "Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", - пояснила она.

Специалист также отметила, что всего на сегодняшний день известно как минимум шесть разновидностей коронавируса. Однако нельзя однозначно сказать, что каждый из вариантов имеет какую-то территориальную принадлежность.

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