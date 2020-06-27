Ученые: Дети из-за особенностей иммунной системы легче справляются с COVID-19

В молодом возрасте организм гораздо легче переносит заболевание, вызываемое COVID-19, и активнее противостоит различного рода осложнениям, провоцируемым этим вирусом. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли ученые Медицинской школы Техасского университета в Сан-Антонио (США), проанализировав клиническую картину заболевания детей и подростков коронавирусом за период с 24 января по 14 мая 2020 года.

Отчет исследователей опубликован на портале EC linical Medicine британского медицинского журнала Lancet.

Обобщив данные, предоставленные коллегами из клиник нескольких континентов, а также опираясь на собственную статистику, исследователи обратили внимание на то, что примерно у 19% детей, заболевших коронавирусом, заболевание протекало бессимптомно. У 21% пациентов были обнаружены следы повреждения тканей легких, 5,6% больных страдали сопутствующими инфекционными заболеваниями - такими, как грипп и простуда. В реанимационные отделения ввиду тяжелого состояния поступило 3,3% заразившихся COVID-19. Из всех обследованных 7 780 детей умерло 7.

Исследование показало, что организм детей и подростков гораздо устойчивее к агрессивному воздействию коронавируса, отмечают ученые. По их мнению, дальнейшее изучение особенностей противостояния COVID-19 защитных сил организма детей позволит выявить особенности, которые, возможно, помогут выработать терапевтические механизмы помощи взрослому населению.