У животных, ввезенных из Грузии в Азербайджан, выявлены признаки зоонозной инфекции

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило признаки зоонозного заболевания у четырех голов крупного рогатого скота, ввезенного из Грузии.

    Об этом сообщили Report в Агентстве.

    Согласно информации, 5 мая клиническому и лабораторному обследованию подверглись 89 голов живого скота, предназначенного для убоя и импортируемого ООО "Aqrovest MT" у грузинской компании "Universal Export".

    АПБА отмечает, что у четырех животных были обнаружены симптомы, вызывающие подозрение на зоонозное заболевание: повышенная температура, общее ослабление и устойчивые нарушения равновесия.

    С учетом существующих рисков ввоз животных в страну был запрещён, а скот возвращен в страну происхождения.

    Для предотвращения повторения подобных случаев в соответствующий орган Грузии направлено официальное обращение.

    Зоонозные заболевания - это инфекционные болезни, передающиеся от животных человеку. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, паразиты или грибки. Заражение возможно при контакте с инфицированными животными, а также через продукты животного происхождения, воду или окружающую среду. К зоонозным заболеваниям относятся, в частности, бруцеллёз, бешенство и сибирская язва.

    Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən heyvanlarda zoonoz xəstəlik aşkarlanıb

