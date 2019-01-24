Турция сняла запрет на экспорт лука из Азербайджана

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства и лесничества Турции обратилось в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана в связи с проведением анализа выращиваемого в Азербайджане лука.

Как сообщили Report в Агентстве, сразу после поступления обращения был проведен соответствующий анализ, а его результаты направлены в Турцию.

В рамках соответствующих условий был снят запрет на экспорт лука из Азербайджана в Турцию. Лук, экспортируемый из нашей страны в Турцию, должен быть выращен в Азербайджане, не содержать стволовые нематоды и не быть подверженным белой гнили.

В связи с этим Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана призвало фермеров, экспортирующих лук в Турцию, придерживаться этих требований, уделять внимание происхождению выращиваемой продукции и ее фитосанитарной безопасности. В отношении лиц, нарушающих эти требования, будут приняты соответствующие меры.