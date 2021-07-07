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Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса

Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Меморандум о взаимопонимании между правительством Турции и правительством Азербайджана об оказании помощи в медицинской сфере.
Здоровье
7 июля 2021 г. 10:33
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Меморандум о взаимопонимании между правительством Турции и правительством Азербайджана об оказании помощи в медицинской сфере.

Как сообщает Report, документ был подписан 31 марта 2021 года.

От имени правительства Турции соглашение подписал заместитель министра здравоохранения Халил Эльдемир, а от имени правительства Азербайджана - посол нашей страны в Турции Хазар Ибрагим.

Согласно документу, Турция отправит в Азербайджан 100 000 коробок препарата "Фавипиравир", которое будет использовано при оказании услуг здравоохранения в Азербайджане.

"Фавипиравир" является эффективным противовирусным препаратом, который в основном используется для лечения гриппа в Японии. Этот препарат также используется для лечения коронавируса SARS-CoV-2 в ряде стран, таких как Россия, Япония и Индия.

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