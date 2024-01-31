Терапевт: Ревматические заболевания чаще встречаются у женщин

Ревматические заболевания чаще встречаются среди женщин.

Ревматические заболевания чаще встречаются у женщин.

Как передает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, при некоторых ревматических заболеваниях боли в суставах могут отсутствовать, иногда пациентам ставят данный диагноз во время обследования у офтальмолога.

"Хотя генетика играет определенную роль, но стрессовые факторы тоже имеют значение. Ревматические заболевания могут возникнуть в любом возрасте и напрямую влияют на опорно-двигательный аппарат. Однако боль в суставах не всегда связана с ревматизмом, иногда их вызывают также гриппоподобные заболевания".

Гулиев отметил, что медицина достигла значительных успехов в лечении ревматических заболеваний, однако болезнь на начальном этапе легче поддается лечению.