Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя

Антибиотики нельзя назначать для лечения гриппа и других вирусных инфекций.

Антибиотики нельзя назначать для лечения гриппа и других вирусных инфекций.

Как сообщает Report, об этом сказала врач-терапевт Рахиля Алиева.

По ее словам, среди пациентов бытует ошибочное мнение, что прием антибиотиков может тотчас вылечить от гриппа: "Антибиотики можно использовать только в том случае, если вирусное заболевание осложняется бактериальной инфекцией".

Терапевт отметила, что в лечении гриппа антибиотики не играют никакой роли: "Во время гриппа и других вирусных заболеваний целесообразнее укреплять иммунную систему витаминами. Прием витаминов поможет вам защитить себя от вирусных заболеваний".