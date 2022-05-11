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Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя

Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя Антибиотики нельзя назначать для лечения гриппа и других вирусных инфекций.
Здоровье
11 мая 2022 г. 10:16
Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя

Антибиотики нельзя назначать для лечения гриппа и других вирусных инфекций.

Как сообщает Report, об этом сказала врач-терапевт Рахиля Алиева.

По ее словам, среди пациентов бытует ошибочное мнение, что прием антибиотиков может тотчас вылечить от гриппа: "Антибиотики можно использовать только в том случае, если вирусное заболевание осложняется бактериальной инфекцией".

Терапевт отметила, что в лечении гриппа антибиотики не играют никакой роли: "Во время гриппа и других вирусных заболеваний целесообразнее укреплять иммунную систему витаминами. Прием витаминов поможет вам защитить себя от вирусных заболеваний".

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Версия на азербайджанском языке Həkim-terapevt: “Qripin müalicəsində antibiotiklərdən istifadə oluna bilməz”

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