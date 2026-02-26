Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях

Для оказания онкологической помощи в частных медицинских учреждениях разработаны особые строгие требования.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министр подчеркнул, что помимо профильных частных медицинских учреждений, в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях", онкологические услуги будут предоставлять исключительно те частные медучреждения, которые получили соответствующую лицензию на осуществление онкологической помощи.