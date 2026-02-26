Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях
Здоровье
- 26 февраля, 2026
- 11:01
Для оказания онкологической помощи в частных медицинских учреждениях разработаны особые строгие требования.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Министр подчеркнул, что помимо профильных частных медицинских учреждений, в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях", онкологические услуги будут предоставлять исключительно те частные медучреждения, которые получили соответствующую лицензию на осуществление онкологической помощи.
Последние новости
11:36
Фото
Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:36
Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенныхЗдоровье
11:26
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:23
При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туристаДругие страны
11:19
Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в ГюмриВ регионе
11:17
Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭСВ регионе
11:05
На реках Араз и Кура задержаны браконьерыПроисшествия
11:02
Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с ТурциейВ регионе
11:01