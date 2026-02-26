Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях

    Здоровье
    • 26 февраля, 2026
    • 11:01
    Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях

    Для оказания онкологической помощи в частных медицинских учреждениях разработаны особые строгие требования.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Министр подчеркнул, что помимо профильных частных медицинских учреждений, в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях", онкологические услуги будут предоставлять исключительно те частные медучреждения, которые получили соответствующую лицензию на осуществление онкологической помощи.

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

