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TƏBIB запустил проект "Всегда на ногах" для граждан с заболеваниями костно-мышечной системы

TƏBIB запустил проект "Всегда на ногах" для граждан с заболеваниями костно-мышечной системы По случаю Всемирного дня борьбы с остеопорозом высококвалифицированные медики окажут в Гейчае бесплатные медицинские услуги гражданам, страдающим заболеваниями костно-мышечной системы и неврологического характера.
Здоровье
16 октября 2024 г. 10:31
TƏBIB запустил проект Всегда на ногах для граждан с заболеваниями костно-мышечной системы

По случаю Всемирного дня борьбы с остеопорозом высококвалифицированные медики окажут в Гейчае бесплатные медицинские услуги гражданам, страдающим заболеваниями костно-мышечной системы и неврологического характера.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В рамках программы "Дни специалиста TƏBİB" при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию запущен проект "Всегда на ногах".

В частности, 22-23 октября в Гейчайской районной центральной больнице будет организован бесплатный прием для граждан, страдающих от костно-суставных и болей неврологического характера, а также детей с эпилепсией, задержкой психофизического развития, ДЦП, фебрильными судорогами, плексопатией. Прием будут проводить высококвалифицированные специалисты, работающие в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях в Баку, в частности травматолог-ортопед, ревматолог, невролог, детский невролог, эндокринолог, детский эндокринолог, терапевт.

Кроме того, 24 октября в Гейчайской районной центральной больнице будут организованы семинары для врачебного персонала медицинских учреждений, относящихся к Гейчай-Кюрдамирскому медицинскому территориальному отделению. Также будут проведены просветительские мероприятия для граждан.

Жители Гейчайского, Кюрдамирского, Зардабского, Уджарского районов могут обратиться в отдел регистрации местных медицинских учреждений для записи на прием в рамках проекта.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB “Həmişə ayaq üstə” layihəsi keçirəcək

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