Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человек

    Здоровье
    • 13 ноября, 2025
    • 15:24
    TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человек

    С 8 октября по 13 ноября в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в общей сложности 21 186 человек были вакцинированы против гриппа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

    Отмечается, что среди вакцинированных 2 700 человек в возрасте 0-17 лет, 14 807 человек в возрасте 18-59 лет, и 3 679 человек в возрасте 60 лет и старше.

    Минздрав Азербайджана импортировал вакцины против гриппа французской компании Sanofi Pasteur. Для вакцинации граждане могут обращаться в районные центральные больницы в регионах, а в Баку - в учреждения первичной медицинской помощи, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги. Вакцинация проводится на добровольной основе.

    TƏBİB вакцинация грипп
    TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

    Последние новости

    15:45

    Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд

    Бизнес
    15:39

    Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBC

    Внешняя политика
    15:31

    Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтинг

    Искусство
    15:30

    В Бухаресте проходит акция протеста Альянса профсоюзов оборонной промышленности

    Другие страны
    15:30

    В Австралии задержали женщину и ее дочь за мошенничество на $46 млн

    Другие страны
    15:26

    Керим Тахиров: Национальные библиотеки тюркских стран объединяются впервые за 30 лет

    Культура
    15:24

    TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человек

    Здоровье
    15:24

    Глава МВД Франции может посетить Алжир

    Другие страны
    15:17

    Министр: В секторе АПК минимальный доход семьи из 4 человек составляет порядка 14 тыс. манатов

    АПК
    Лента новостей