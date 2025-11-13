TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человек
Здоровье
- 13 ноября, 2025
- 15:24
С 8 октября по 13 ноября в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в общей сложности 21 186 человек были вакцинированы против гриппа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.
Отмечается, что среди вакцинированных 2 700 человек в возрасте 0-17 лет, 14 807 человек в возрасте 18-59 лет, и 3 679 человек в возрасте 60 лет и старше.
Минздрав Азербайджана импортировал вакцины против гриппа французской компании Sanofi Pasteur. Для вакцинации граждане могут обращаться в районные центральные больницы в регионах, а в Баку - в учреждения первичной медицинской помощи, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги. Вакцинация проводится на добровольной основе.
