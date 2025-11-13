TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub
Sağlamlıq
- 13 noyabr, 2025
- 15:04
Oktyabrdan 8-dən noyabrın 13-dək TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrində ümumilikdə 21 min 186 nəfər qrip əleyhinə peyvənd olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onlardan 0-17 yaş aralığı 2 700 nəfər, 18-59 yaş aralığı 14 min 807 nəfər, 60 yaş və yuxarı isə 3 min 679 nəfərdir.
Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycana gətirdiyi qrip əleyhinə peyvəndlər Fransa istehsalı olan "Sanofi Pasteur" şirkətinə məxsusdur. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarına, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator-poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrinə müraciət edə bilər. Peyvəndlənmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır.
Son xəbərlər
15:16
Ceyhun Sultanov: "İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq"Futbol
15:15
Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
15:14
Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı möhtəşəm hadisədirDigər ölkələr
15:06
Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıbİqtisadiyyat
15:04
TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunubSağlamlıq
15:03
"On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü hərtərəfli dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edibDin
15:01
Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaqXarici siyasət
15:00
İslamiadanın rəsmisi: "Azərbaycanda olan standartları Ər-Riyadda qoruyub saxlamağa çalışdıq"Fərdi
14:57