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TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти ребенка в билясуварской больнице

TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти ребенка в билясуварской больнице TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти 4-летнего ребенка в Билясуварской районной больнице.
Здоровье
11 декабря 2024 г. 18:57
TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти ребенка в билясуварской больнице

TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти 4-летнего ребенка в Билясуварской районной больнице.

В ответ на запрос муганского бюро Report в организации сообщили, что 10 ноября около 17:30 девочка 2020 года рождения была госпитализирована в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы с симптомами сердечно-легочной недостаточности.

Ребенок был помещен в реанимационное отделение, однако, несмотря на необходимое медицинское вмешательство, врачам не удалось ее спасти. Тело девочки было передано по назначению для проведения вскрытия.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Biləsuvar xəstəxanasında ölən uşaqla bağlı açıqlama verib 

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