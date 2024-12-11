TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти ребенка в билясуварской больнице

TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти 4-летнего ребенка в Билясуварской районной больнице.

TƏBİB выступил с заявлением по поводу смерти 4-летнего ребенка в Билясуварской районной больнице.

В ответ на запрос муганского бюро Report в организации сообщили, что 10 ноября около 17:30 девочка 2020 года рождения была госпитализирована в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы с симптомами сердечно-легочной недостаточности.

Ребенок был помещен в реанимационное отделение, однако, несмотря на необходимое медицинское вмешательство, врачам не удалось ее спасти. Тело девочки было передано по назначению для проведения вскрытия.