TƏBİB внедрил модульный проект для контроля и обеспечения лекарствами больных диабетом

В Азербайджане разработан новый модульный проект, который позволит эффективнее управлять обеспечением лекарствами, хранить и обновлять данные пациентов, а также оцифровать ключевые процессы.

Как сообщает корреспондент Report из Шамкира, об этом заявила журналистам руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, в рамках проекта по всей стране проводится учет больных сахарным диабетом, обновляются данные диспансерного наблюдения и усиливается контроль за состоянием больных. "Полученные результаты интегрируются в новый электронный регистр больных сахарным диабетом (модуль сахарного диабета). Это позволит обеспечить мониторинг и управление медицинской информацией пациентов в единой электронной среде".

Адилова напомнила, что диабетики получают лекарства по государственной программе на основании назначения врача. "Выдача препаратов осуществляется с 1 по 10 число каждого месяца, и именно в этот период возникает большой поток обращений, что и приводит к временным очередям и задержкам", - добавила она.