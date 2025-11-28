Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    TƏBİB внедрил модульный проект для контроля и обеспечения лекарствами больных диабетом

    Здоровье
    • 28 ноября, 2025
    • 13:24
    В Азербайджане разработан новый модульный проект, который позволит эффективнее управлять обеспечением лекарствами, хранить и обновлять данные пациентов, а также оцифровать ключевые процессы.

    Как сообщает корреспондент Report из Шамкира, об этом заявила журналистам руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

    По ее словам, в рамках проекта по всей стране проводится учет больных сахарным диабетом, обновляются данные диспансерного наблюдения и усиливается контроль за состоянием больных. "Полученные результаты интегрируются в новый электронный регистр больных сахарным диабетом (модуль сахарного диабета). Это позволит обеспечить мониторинг и управление медицинской информацией пациентов в единой электронной среде".

    Адилова напомнила, что диабетики получают лекарства по государственной программе на основании назначения врача. "Выдача препаратов осуществляется с 1 по 10 число каждого месяца, и именно в этот период возникает большой поток обращений, что и приводит к временным очередям и задержкам", - добавила она.

