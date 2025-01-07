TƏBİB: Шесть пассажиров самолета AZAL продолжают лечение в больнице, состояние двух - критически тяжелое

В "Yeni Klinika" продолжается лечение шести граждан Азербайджана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL близ Актау 25 декабря прошлого года.

В "Yeni Klinika" продолжается лечение шести граждан Азербайджана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL близ Актау 25 декабря прошлого года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ТƏBİB.

Согласно информации, двое из них мужчины, четверо – женщины.

Один из пострадавших, поступивший в реанимацию 30 декабря в стабильно тяжелом состоянии, после стабилизации клинических и гемодинамических показателей был переведен в стационарное отделение.

У него диагностированы переломы левой голени, правой ключицы и двух пальцев правой руки. Была проведена операция остеосинтеза (восстановление анатомической структуры костей при переломах) костей голени. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Еще двое пострадавших, поступивших в состоянии травматической комы с черепно-мозговой травмой, переломами различной степени тяжести, тупой травмой грудной клетки и пневмогемотораксом, продолжают получать лечение в реанимации в соответствии с протоколом. В настоящее время они обеспечены респираторной поддержкой. Их состояние оценивается как стабильно критическое.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.