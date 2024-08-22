TƏBIB: В подведомственных медучреждениях не зарегистрировано случаев оспы обезьян

Среди пациентов медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.
В TƏBIB отметили, что у пациентов с подозрением на инфекцию берутся пробы, которые далее направляют в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава.
Также отмечается, что в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, имеется вся необходимая инфраструктура, а также противовирусные препараты для лечения пациентов с вирусными заболеваниями.
"Специалистами Центра общественного здоровья и реформ Минздрава и TƏBIB составлен клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян. Данный протокол, утвержденный постановлением научно-медицинского совета министерства от 14 июня 2022 года №12, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям", - говорится в заявлении.