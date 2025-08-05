TƏBİB: В июле в центр скорой и неотложной медпомощи поступило 63 обращения в связи с солнечным ударом

В июле в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по Баку обратились 53 человека (18 женщин и 35 мужчин), получившие солнечный удар.

В июле в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по Баку обратились 53 человека (18 женщин и 35 мужчин) с солнечным ударом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве заявили, что 28 из них были госпитализированы в медицинские учреждения, 21 человеку была оказана медицинская помощь на месте, четверо отказались от медуслуг:

"6 человек были госпитализированы в медицинские учреждения на основе обращений, поступивших из Губинского, Агстафинского, Сабирабадского, Гаджигабульского, Нефтчалинского и Закатальского районов, а 4 человека получили медицинскую помощь на месте".