TƏBİB: Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма

"Мутация свойственна вирусам. Против гриппа каждый год используется новая прививка, потому что вирус гриппа также часто мутирует. Поэтому основной момент связан с влиянием мутации на болезнь и заражение".

"Мутация свойственна вирусам. Против гриппа каждый год используется новая прививка, потому что вирус гриппа также часто мутирует. Поэтому основной момент связан с влиянием мутации на болезнь и заражение".

Как передает Report, об этом заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По ее словам, британский штамм более заразен: "Во всем мире новый штамм стремительно распространяется. Естественно принятие превентивных мер. Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма".