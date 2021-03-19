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TƏBİB: Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма

TƏBİB: Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма "Мутация свойственна вирусам. Против гриппа каждый год используется новая прививка, потому что вирус гриппа также часто мутирует. Поэтому основной момент связан с влиянием мутации на болезнь и заражение".
Здоровье
19 марта 2021 г. 17:12
TƏBİB: Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма

"Мутация свойственна вирусам. Против гриппа каждый год используется новая прививка, потому что вирус гриппа также часто мутирует. Поэтому основной момент связан с влиянием мутации на болезнь и заражение".

Как передает Report, об этом заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По ее словам, британский штамм более заразен: "Во всем мире новый штамм стремительно распространяется. Естественно принятие превентивных мер. Уточняется воздействие на болезнь южноафриканского штамма".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Cənubi Afrika ştammının xəstəliyə təsiri dəqiqləşdirilir

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