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TƏBIB: С начала осени от гриппа вакцинировались около 17 тыс. человек

TƏBIB: С начала осени от гриппа вакцинировались около 17 тыс. человек 09:24
Здоровье
22 октября 2024 г. 09:40
TƏBIB: С начала осени от гриппа вакцинировались около 17 тыс. человек

С сентября по 10 октября в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), от гриппа вакцинированы в общей сложности 16 854 человека.

Об этом сообщили Report в TƏBİB.

Отмечается, что вакцинация была организована с учетом требований системы "холодовой цепи". За последний месяц 2 486 человек в возрасте до 17 лет и 14 368 граждан в возрасте старше 18 лет были вакцинированы от гриппа.

Граждане, желающие вакцинироваться от гриппа, могут бесплатно воспользоваться услугами в районных центральных больницах, подведомственных TƏBİB в регионах, а также в учреждениях медицинской помощи, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в городе Баку.

Напомним, что вакцинация от гриппа проводится на добровольной основе.

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Версия на азербайджанском языке Son bir ayda 17 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə vaksinasiya olunub

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