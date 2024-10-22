TƏBIB: С начала осени от гриппа вакцинировались около 17 тыс. человек

09:24

С сентября по 10 октября в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), от гриппа вакцинированы в общей сложности 16 854 человека.

Об этом сообщили Report в TƏBİB.

Отмечается, что вакцинация была организована с учетом требований системы "холодовой цепи". За последний месяц 2 486 человек в возрасте до 17 лет и 14 368 граждан в возрасте старше 18 лет были вакцинированы от гриппа.

Граждане, желающие вакцинироваться от гриппа, могут бесплатно воспользоваться услугами в районных центральных больницах, подведомственных TƏBİB в регионах, а также в учреждениях медицинской помощи, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в городе Баку.

Напомним, что вакцинация от гриппа проводится на добровольной основе.