TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года
Здоровье
- 27 октября, 2025
- 11:53
В регионах Азербайджана проводятся обследования на выявление случаев рака молочной железы.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на мероприятии, приуроченном к Всемирному месяцу борьбы с раком груди.
По его словам, результаты обследований будут обнародованы до конца года.
Он подчеркнул важность просветительской работы, особенно среди женщин.
"Хотя в Баку уровень информирования выше, в регионах также существует острая необходимость в проведении этой работы", - сказал он.
Анар Исрафилов отметил, что аналогичные мероприятия проходят и в Карабахе: "Возрождающаяся там жизнь должна строиться на здоровой основе".
Напомним, что октябрь является Всемирным месяцем борьбы с раком груди.
