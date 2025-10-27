Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года

    Здоровье
    • 27 октября, 2025
    • 11:53
    TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года

    В регионах Азербайджана проводятся обследования на выявление случаев рака молочной железы.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на мероприятии, приуроченном к Всемирному месяцу борьбы с раком груди.

    По его словам, результаты обследований будут обнародованы до конца года.

    Он подчеркнул важность просветительской работы, особенно среди женщин.

    "Хотя в Баку уровень информирования выше, в регионах также существует острая необходимость в проведении этой работы", - сказал он.

    Анар Исрафилов отметил, что аналогичные мероприятия проходят и в Карабахе: "Возрождающаяся там жизнь должна строиться на здоровой основе".

    Напомним, что октябрь является Всемирным месяцем борьбы с раком груди.

    TƏBİB Анар Исрафилов рак молочной железы
    TƏBİB rəsmisi: Süd vəzi xərçəngi ilə bağlı keçirilən müayinələrin nəticələri ilin sonuna açıqlanacaq

    Последние новости

    12:28

    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    12:27

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    12:22

    Президент США прибыл в Японию

    Другие страны
    12:14

    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    12:09

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    12:02

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    11:59

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    Лента новостей