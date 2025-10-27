TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года

В регионах Азербайджана проводятся обследования на выявление случаев рака молочной железы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на мероприятии, приуроченном к Всемирному месяцу борьбы с раком груди.

По его словам, результаты обследований будут обнародованы до конца года.

Он подчеркнул важность просветительской работы, особенно среди женщин.

"Хотя в Баку уровень информирования выше, в регионах также существует острая необходимость в проведении этой работы", - сказал он.

Анар Исрафилов отметил, что аналогичные мероприятия проходят и в Карабахе: "Возрождающаяся там жизнь должна строиться на здоровой основе".

Напомним, что октябрь является Всемирным месяцем борьбы с раком груди.