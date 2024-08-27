TƏBİB прокомментировал распространившиеся в соцсети кадры аварийной больницы в Шамкире

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о том, что в Шамкире якобы действует больница в аварийном состоянии.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о том, что в Шамкире якобы действует больница в аварийном состоянии.

Как сообщили Report в TƏBİB, данная больница, кадры которой распространились в сети, функционировала с 1984 года по 2021 год. В настоящий момент лишь один фтизиатрический кабинет в медучреждении оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь.

"Пациентов, обращающихся в медучреждение, направляют в другие больницы для лабораторных исследований, рентгена и стационарного лечения", - сообщили в TƏBİB.