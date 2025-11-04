TƏBİB продолжает проект "Медицинские услуги в отдаленных районах"

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Здоровье
    • 04 ноября, 2025
    • 10:30
    TƏBİB продолжает реализацию социально значимого проекта "Медицинские услуги в отдаленных районах", направленного на повышение доступности здравоохранения для жителей труднодоступных населенных пунктов.

    Как сообщает Report, основная цель инициативы - обеспечить регулярные медицинские осмотры для пожилых людей, уязвимых категорий населения и детей, а также проведение профилактических мероприятий на местах.

    В рамках проекта, реализованного на базе Лерикской центральной районной больницы, более 200 жителей прошли обследование у квалифицированных врачей-специалистов, включая офтальмологов.

    Особое внимание уделено ветеранам войны, членам семей шехидов и социально незащищенным группам населения, которые также получили медицинскую помощь. Пациенты, нуждающиеся в дальнейшем обследовании, были направлены в соответствующие лечебные учреждения.

    В TƏBİB отметили, что проект будет продолжен и в других регионах страны.

