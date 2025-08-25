TƏBİB: При пожаре в ТЦ "Сядяряк" 13 человек отравились дымом

В результате пожара в торговом центре "Сядяряк" 13 человек отравились дымом.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи.
3 человека после оказания первичной медицинской помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Пострадавшим был поставлен диагноз отравление дымом и оказана необходимая медицинская помощь. Лица, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях.
Остальным 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте бригадой скорой помощи.