TƏBİB: При пожаре в ТЦ "Сядяряк" 13 человек отравились дымом

TƏBİB: При пожаре в ТЦ "Сядяряк" 13 человек отравились дымом В результате пожара в торговом центре "Сядяряк" 13 человек отравились дымом.
Здоровье
25 августа 2025 г. 10:50
TƏBİB: При пожаре в ТЦ Сядяряк 13 человек отравились дымом

В результате пожара в торговом центре "Сядяряк" 13 человек отравились дымом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

3 человека после оказания первичной медицинской помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Пострадавшим был поставлен диагноз отравление дымом и оказана необходимая медицинская помощь. Лица, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Остальным 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте бригадой скорой помощи.

Версия на азербайджанском языке "Sədərək" ticarət mərkəzində yanğında 13 nəfər tüstüdən zəhərlənib

