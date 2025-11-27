Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    Здоровье
    • 27 ноября, 2025
    • 16:07
    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    В Азербайджане разработана новая концепция развития первичной медико-санитарной помощи.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом сообщила руководитель департамента общественных связей и коммуникации TƏBİB Замира Адилова на тренинге, проведенном Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (Агентство) и Объединением управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для представителей медиа.

    По ее словам, на основе анализа текущего управления, финансирования, кадрового потенциала и инфраструктуры разработан "Концептуальный документ по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи".

    Документ охватывает семь стратегических направлений и 36 мероприятий, направленных на повышение доступности, качества и устойчивости услуг. Одним из ключевых пунктов является обновление материально-технической базы первичных медицинских учреждений. Проект нацелен на формирование эффективной первичной медико-санитарной помощи и системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, оздоровление, своевременное выявление и решение проблем здоровья населения на местах. Реализация пилотного проекта уже начата в Бардинском районе.

    здравоохранение реформы медицинская помощь концепция
    TƏBİB rəsmisi: İlkin səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi üçün genişmiqyaslı institusional işlər aparılır

    Последние новости

    16:30

    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Медиа
    16:29

    Европарламент принял резолюцию по Украине

    Другие
    16:17

    Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

    В регионе
    16:15

    Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров

    В регионе
    16:10

    Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июня

    Инфраструктура
    16:09

    Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    16:07

    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    Здоровье
    16:07

    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиа
    16:05

    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Другие страны
    Лента новостей