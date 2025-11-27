TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

В Азербайджане разработана новая концепция развития первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом сообщила руководитель департамента общественных связей и коммуникации TƏBİB Замира Адилова на тренинге, проведенном Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (Агентство) и Объединением управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для представителей медиа.

По ее словам, на основе анализа текущего управления, финансирования, кадрового потенциала и инфраструктуры разработан "Концептуальный документ по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи".

Документ охватывает семь стратегических направлений и 36 мероприятий, направленных на повышение доступности, качества и устойчивости услуг. Одним из ключевых пунктов является обновление материально-технической базы первичных медицинских учреждений. Проект нацелен на формирование эффективной первичной медико-санитарной помощи и системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, оздоровление, своевременное выявление и решение проблем здоровья населения на местах. Реализация пилотного проекта уже начата в Бардинском районе.