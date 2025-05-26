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TƏBİB обеспечил медучреждения сывороткой против змеиного яда

TƏBİB обеспечил медучреждения сывороткой против змеиного яда Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обеспечило медицинские учреждения сывороткой против яда змей и некоторых насекомых.
Здоровье
26 мая 2025 г. 16:20
TƏBİB обеспечил медучреждения сывороткой против змеиного яда

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обеспечило медицинские учреждения сывороткой против яда змей и некоторых насекомых.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

Она отметила, что сыворотка роздана в центральные районные больницы в различных регионах республики, а также во все поликлиники города Баку.

Представитель TƏBİB добавила, что укусы змей и насекомых более характерны для Центрального Арана: "Запасы сыворотки периодически пополняются в соответствии с потребностью учреждений. В связи со схожестью рельефа и климатических условий, видов змей и насекомых сыворотки в основном импортируются из стран Средней Азии".

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