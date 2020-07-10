TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы

TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы

"Обращений много, чтобы на каких-то условиях получить разрешение на выезд в районы. Но любой человек может чувствовать себя здоровым и заразить кого-то, приезжая в Баку или уезжая отсюда. Первое оружие против эпидемий на протяжении всей истории - это введение карантинного режима".

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Представитель TƏBİB отметила, что с учетом эпидемиологической ситуации сегодня не может быть принято решение о возможности поездок в районы.

Я.Гараева отметила, что сегодня среди медицинских работников во всех регионах Азербайджана есть случаи заражения:

"Приезжающие в страну врачи окажут особую поддержку в этом деле нашим медицинским работникам".