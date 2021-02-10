TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации

Вакцина начинает оказывать свое действие через две недели после введения второй дозы

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) разъяснило вопрос о возможности заражения коронавирусом после введения вакцины.

Как сообщили Report в TƏBIB, вакцина начинает оказывать свое действие через две недели после введения второй дозы, и становится возможным определить антитела в крови.

Но наряду с этим было отмечено, что сроки могут меняться в зависимости от иммунной системы человека.

"Результаты исследований различных вакцин разнятся. Исследования, проведенные в Турции, оценивают степень эффективности вакцины "CoronaVac" на 92 процента. Исследования, проведенные в Бразилии, подтвердили 100 - процентную защиту вакцины от тяжелых и средне тяжелых случаев заболевания вирусом", - говорится в сообщении.