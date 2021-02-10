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TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации

TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации Вакцина начинает оказывать свое действие через две недели после введения второй дозы
Здоровье
10 февраля 2021 г. 09:37
TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) разъяснило вопрос о возможности заражения коронавирусом после введения вакцины.

Как сообщили Report в TƏBIB, вакцина начинает оказывать свое действие через две недели после введения второй дозы, и становится возможным определить антитела в крови.

Но наряду с этим было отмечено, что сроки могут меняться в зависимости от иммунной системы человека.

"Результаты исследований различных вакцин разнятся. Исследования, проведенные в Турции, оценивают степень эффективности вакцины "CoronaVac" на 92 процента. Исследования, проведенные в Бразилии, подтвердили 100 - процентную защиту вакцины от тяжелых и средне тяжелых случаев заболевания вирусом", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке TABIB about possibility of re-infections in vaccinated person
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-dən peyvənd olunan şəxsin virusa yenidən yoluxma ehtimalı ilə bağlı açıqlama

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