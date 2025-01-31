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TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Агджабеди

TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Агджабеди Сегодня около 11:30 двое пострадавших при взрыве гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района были госпитализированы в Агджабединскую районную центральную больницу.
Здоровье
31 января 2025 г. 13:30
TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Агджабеди

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района.

В ответ на запрос Report в ведомстве сообщили, что обе пострадавшие - женщина 1985 г.р. и девочка 2014 г.р. - госпитализированы в Агджабединскую районную центральную больницу.

"Им была оказана скорая медицинская помощь, лечение продолжается в хирургическом отделении медицинского учреждения. Женщине поставлен диагноз закрытая травма нижних конечностей, а несовершеннолетней девочке - рваная-колотая рана нижних конечностей. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней тяжести", - сказал в TƏBİB.

Напомним, ручная граната взорвалась в одном из домов в поселке Хиндарх, в результате погибли 5 человек, включая трех несовершеннолетних.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə evdə qumbaranın partlaması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

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