TƏBİB о слухах вокруг вакцинации Ширалиева и Байрамлы

На упаковке вакцины можно увидеть надпись "only for clinical trial"

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) прокомментировало утверждения пользователей в социальных сетях о том, что министру здравоохранения Огтаю Ширалиеву и главе TƏBIB Рамину Байрамлы во время инъекции вводилась не вакцина от коронавируса, а совсем другой препарат.

В ответ на запрос Report в TƏBIB сообщили, что если приблизить изображение, которое распространилось в социальных сетях, то можно увидеть надпись на упаковке "only for clinical trial".

"То есть он предназначен не для массового использования, а только для клинических испытаний. На самом деле, с точки зрения удобства использования для медицинских работников, поставщику было предложено в следующий раз поставить уже готовые запечатанные одноразовые шприцы с вакциной внутри. Но на первом этапе компания-производитель отказалась от упаковки вакцины в шприцах, посчитав, что времени мало, а спроса много, и отдала предпочтение одноразовым флаконам", - говорится в сообщении.

В TƏBIB также сообщили, что Рамин Байрамлы, которому вчера сделали вакцину, чувствует себя хорошо: "Никаких проблем нет".