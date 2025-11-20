Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 14:26
    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    В Азербайджане в некоторых медицинских учреждениях стоматологов за целый год не посещает ни один пациент.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени Клиника".

    По его словам, это свидетельствует о том, что в стране достаточно стоматологов, которым граждане не доверяют.

    "Это говорит о низком качестве и эффективности их работы. Мы серьезно предупреждали стоматологов еще летом. У нас есть данные о предоставляемых стоматологами услугах с начала года. В стране есть медицинские учреждения, куда не обратился ни один гражданин. Для нас важно, чтобы пациенты были довольны качеством медицинских услуг. Некоторые учреждения в регионах уже получили предупреждения о возможной ликвидации ставок стоматологов", - сказал Гурбанов.

    Лента новостей