TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

В Азербайджане в некоторых медицинских учреждениях стоматологов за целый год не посещает ни один пациент.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени Клиника".

По его словам, это свидетельствует о том, что в стране достаточно стоматологов, которым граждане не доверяют.

"Это говорит о низком качестве и эффективности их работы. Мы серьезно предупреждали стоматологов еще летом. У нас есть данные о предоставляемых стоматологами услугах с начала года. В стране есть медицинские учреждения, куда не обратился ни один гражданин. Для нас важно, чтобы пациенты были довольны качеством медицинских услуг. Некоторые учреждения в регионах уже получили предупреждения о возможной ликвидации ставок стоматологов", - сказал Гурбанов.