TƏBİB назвал способы избежать заражения оспой обезьян

Обнародованы симптомы оспы обезьян.

Обнародованы симптомы оспы обезьян.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), об этом заболевании могут говорить следующие симптомы: непрекращающаяся головная боль, заметная сыпь на теле, высокая температура, воспаление и боли в прямой кишке, вздутие лимфатических узлов и преимущественно поясничные боли.

"Если вы подозреваете, что заразились оспой обезьян, свяжитесь с врачом. Если врач порекомендует сдать тест на выявление оспы обезьян, так и поступите.

Чтобы уберечься от оспы обезьян, чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Воздержитесь от общения с людьми, у которых подозреваете симптомы болезни, соблюдайте физическую дистанцию с ними", - сообщили в структуре.