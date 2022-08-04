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TƏBİB назвал способы избежать заражения оспой обезьян

TƏBİB назвал способы избежать заражения оспой обезьян Обнародованы симптомы оспы обезьян.
Здоровье
4 августа 2022 г. 10:08
TƏBİB назвал способы избежать заражения оспой обезьян

Обнародованы симптомы оспы обезьян.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), об этом заболевании могут говорить следующие симптомы: непрекращающаяся головная боль, заметная сыпь на теле, высокая температура, воспаление и боли в прямой кишке, вздутие лимфатических узлов и преимущественно поясничные боли.

"Если вы подозреваете, что заразились оспой обезьян, свяжитесь с врачом. Если врач порекомендует сдать тест на выявление оспы обезьян, так и поступите.

Чтобы уберечься от оспы обезьян, чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Воздержитесь от общения с людьми, у которых подозреваете симптомы болезни, соблюдайте физическую дистанцию с ними", - сообщили в структуре.

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Версия на английском языке TABIB announces methods of protection against monkeypox 
Версия на азербайджанском языке TƏBİB meymunçiçəyindən qorunmağın üsullarını açıqlayıb

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