TƏBIB: С начала лета от солнечного удара пострадали 16 человек

С начала летнего сезона в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBIB, в связи с солнечным ударом обратились 16 человек.

С начала летнего сезона в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBIB, в связи с солнечным ударом обратились 16 человек.

Об этом Report сообщили в TƏBIB.

Было отмечено, что 13 из них были госпитализированы, 3 - оказана помощь на месте: "13 обратившихся были взрослыми, 3 - детьми".

"В качестве первой медицинской помощи при солнечном ударе необходимо отвести пострадавшего в тень или прохладное помещение, снять сдавливающую его одежду, перевести в полусидячее положение. Пострадавшему следует дать холодную воду, лицо и грудь протереть холодной водой. Затем необходимо сделать компрессы на голову, бока шеи, подмышки со льдом или холодной водой. После оказания первичной медицинской помощи важно немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.