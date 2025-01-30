TƏBİB о состоянии первого пациента с оспой обезьян в Азербайджане

Инфицированный вирусом оспы обезьян мужчина продолжает лечение в медицинском учреждении.

В TƏBİB рассказали о состоянии первого в Азербайджане пациента, инфицированного вирусом оспы обезьян.

В ответ на запрос Report в ведомстве сообщили, что пациент продолжает лечение в медицинском учреждении.

Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Напомним, что первый случай заражения оспой обезьян в Азербайджане был зафиксирован 18 января. Пациентом является 22-летний гражданин Азербайджана, который подхватил вирус во время поездки в зарубежную страну со 2 по 11 января.

Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на недомогание, повышенную температуру, высыпания с жидкостью в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Наличие симптомов в сочетании с эпидемиологической связью стало основанием для проведения лабораторного теста. Мазок, взятый с высыпаний пациента, был исследован методом ПЦР, результат оказался положительным на вирус оспы обезьян. Это первый подтвержденный случай данного заболевания в Азербайджане.