TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма

TƏBİB планирует медицину в Азербайджане доступной не только для граждан страны, но и для иностранных пациентов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра стратегического развития TƏBİB Мурад Мирзаев во время выступления на II Конференции по оздоровительному туризму в Баку.

"На сегодняшний день наши больницы обладают всеми необходимыми возможностями для оказания качественных медицинских услуг гражданам Азербайджана. Одновременно с этим мы переходим к следующему этапу развития – предоставлению высококвалифицированной медицинской помощи иностранным гражданам", – отметил Мирзаев.

По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, разработана концепция развития медицинского туризма в стране. Совместно с Государственным агентством по туризму подготовлен и начал реализовываться План мероприятий, проведены исследования по определению целевых стран для привлечения иностранных пациентов.

"В марте следующего года мы планируем пригласить в Азербайджан группу медагентов и туроператоров из целевых стран для ознакомления с нашими медицинскими возможностями", – подчеркнул представитель TƏBİB.