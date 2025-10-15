Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма

    Здоровье
    • 15 октября, 2025
    • 12:30
    TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма

    TƏBİB планирует медицину в Азербайджане доступной не только для граждан страны, но и для иностранных пациентов.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра стратегического развития TƏBİB Мурад Мирзаев во время выступления на II Конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    "На сегодняшний день наши больницы обладают всеми необходимыми возможностями для оказания качественных медицинских услуг гражданам Азербайджана. Одновременно с этим мы переходим к следующему этапу развития – предоставлению высококвалифицированной медицинской помощи иностранным гражданам", – отметил Мирзаев.

    По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, разработана концепция развития медицинского туризма в стране. Совместно с Государственным агентством по туризму подготовлен и начал реализовываться План мероприятий, проведены исследования по определению целевых стран для привлечения иностранных пациентов.

    "В марте следующего года мы планируем пригласить в Азербайджан группу медагентов и туроператоров из целевых стран для ознакомления с нашими медицинскими возможностями", – подчеркнул представитель TƏBİB.

    TƏBİB медицинский туризм иностранцы в Азербайджане
    TƏBİB xarici vətəndaşlara da xidmət göstərəcək
    TABIB to extend services to foreign nationals

    Последние новости

    13:10

    Британский эксперт: Шуша умнее некоторых европейских городов

    Инфраструктура
    13:09

    "Азеришыг": В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергией

    Энергетика
    13:06

    Сийярто: Россия в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти

    Другие страны
    13:04

    Президент: Опыт Азербайджана в градостроительстве вызывает интерес международного сообщества

    Инфраструктура
    13:03
    Фото

    Азербайджаноязычные школы Грузии получили новые учебники

    В регионе
    13:02

    Анар Гулиев: В генплане Баку до 2040 года предусмотрено полицентрическое развитие

    Инфраструктура
    13:00

    Ильхам Алиев: Общее планирование Карабаха и Восточного Зангезура завершено

    Инфраструктура
    12:57

    Президент: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают стратегическое видение государства

    Инфраструктура
    12:56

    При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли десять человек

    Другие страны
    Лента новостей