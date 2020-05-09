​TƏBİB призвал граждан носить медмаски

Каждый гражданин должен знать, что использование медицинской маски является обязательным. Каждый из нас должен соблюдать правила.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Обязательное использование масок может привести к росту спроса на медицинские маски, но в Азербайджане нет проблем с этим. Мы не ожидаем дефицита масок, но даже дефицит не может стать оправданием для неношения. В домашних условиях можно приготовить маску из ткани", - сказал глава TƏBİB.