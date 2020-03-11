TƏBİB предупреждает прибывших в Азербайджан лиц

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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) раскрыл детали порядка "14 дней" для прибывших в Азербайджан из-за рубежа.

Как сообщает Report, в связи с угрозой распространения коронавируса граждане обязаны соблюдать эти правила.

Согласно правилам, прибывшие в страну в течение последних 14 дней граждане, первые 14 дней должны провести в домашних условиях. Пространство, в котором они находятся, должно часто проветриваться, от них требуется контактировать как можно с меньшим количеством людей.

Кроме того, недавно побывавшие за рубежом не должны вступать в контакт с людьми пожилого возраста и хроническими больными. Руки нужно часто мыть с мылом, а также обязательно надевать маску при выходе из дома. В то же время при симптомах простуды обязательно следует позвонить по номерам скорой помощи 103 (внутри Баку) и 113 (за пределами Баку).