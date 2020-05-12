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TƏBİB предупредил посетителей салонов красоты

TƏBİB предупредил посетителей салонов красоты

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) представило некоторые рекомендации по защите от коронавируса посетителей парикмахерских и салонов красоты.

Как сообщает Report, в рекомендациях отмечается, что прежде чем отправиться в указанные заведения следует обговорить заранее время посещения.

"Посетители в обязательном порядке должны носить медицинские маски, по возможности не снимать их в помещении, соблюдать правила ношения масок, придя в парикмахерскую или салон красоты мыть руки или пользоваться антисептиками. Также следует соблюдать дистанцию в 3-4 шага с другими посетителями. После прикосновения к журналам, газетам и др. предметам следует тщательно промывать руки мылом или использовать спирт. Следует обратить внимание на то, чтобы полотенца или используемые в салонах приборы дезинфицировались после каждого применения. Обратите внимание на состояние обслуживающих вас людей. По мере возможности расплачивайтесь кредитными или банковскими картами", - сказали в TƏBİB. 

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