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TƏBİB: Ограничения в выходные дни могут быть применены несколько раз

TƏBİB: Ограничения в выходные дни могут быть применены несколько раз

© Report

"Нежелание большинства людей носить медицинскую маску в общественном транспорте и негативный инцидент в метро заставили нас ввести ограничения в выходные дни".

Об этом председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Председатель TƏBİB подчеркнул, что неношение медмасок и несоблюдение мер социального дистанцирования приводит к росту числа больных:

"Меры наказания будут продолжаться и впредь. Ограничения в выходные дни могут быть применены несколько раз. Из-за негативных результатов карантина мы пошли на кратковременные ограничения".

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