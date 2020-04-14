TƏBİB объяснил правила ношения медицинских масок

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило информацию относительно правильного пользования защитных медицинских масок.

По информации Report, TƏBİB призвал граждан тщательно мыть руки (не менее 20 секунд) перед тем, как надеть маску.

При отсутствии воды и мыла руки необходимо продезинфицировать в течение 20-30 секунд антисептиком на спиртовой основе. Металлическая лента в верхней части маски должна быть слегка прижата к носу. Маска должна полностью покрывать нос, рот и подбородок. Использованную маску необходимо выбрасывать в мусорный контейнер, ухватившись за резиновые кончики. После снятия маски необходимо промыть руки водой и мылом в течение не менее 20 секунд. В случае отсутствия воды и мыла надо продезинфицировать руки антисептиком на спиртовой основе в течение 20-30 секунд.