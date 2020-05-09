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TƏBİB: Нет необходимости в повторном ужесточении карантина

​TƏBİB: Нет необходимости в повторном ужесточении карантина

© Report

"Вторая волна в результате смягчения карантинного режима ожидаема. Сегодняшняя статистика дает нам основание полагать, что нет необходимости в повторном ужесточении карантинного режима. В метро также внедрены специальные правила для пассажиров".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Но, естественно, наши граждане должны проявлять ответственность. Возможно, что в праздничные дни и выходные дни, как мы уже говорили, будет введен жесткий карантин”, - сказал председатель TƏBİB.

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