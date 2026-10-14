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    Совет по медиа осудил троллинговые атаки из Ирана и Турции

    Медиа
    • 14 октября, 2026
    • 10:27
    Совет по медиа осудил троллинговые атаки из Ирана и Турции

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана призвал граждан, медиа и пользователей социальных сетей проявлять бдительность на фоне активизации целенаправленных информационных атак из Ирана и Турции, особенно через платформы Telegram и TikTok.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление Совета, в последние дни зарубежные общественные активисты, политики и даже официальные лица активно участвуют в целенаправленных информационных кампаниях против Азербайджана.

    Подобная деятельность, по оценке ведомства, сопровождается политическими и идеологическими мотивами, направлена на манипулирование общественным мнением и носит характер вмешательства во внутренние дела страны.

    "Это неприемлемый пример злоупотребления информационным пространством и попыток подорвать общественное доверие", - говорится в заявлении.

    В Совете также подчеркнули, что посты массово публикуются с одинаковыми орфографическими ошибками и стилем изложения, что дает основание утверждать о скоординированной троллинговой атаке. Все это сопровождается последовательным копированием однотипных комментариев, а также распространением смонтированных фото- и видеоматериалов, не имеющих отношения к Азербайджану.

    Согласно заявлению, за короткое время иноязычные пользователи разместили более 400 публикаций с хештегом на азербайджанском языке. Во многих случаях содержание постов ограничивалось самим хештегом, а одни и те же материалы многократно распространялись с одного аккаунта.

    По мнению авторов заявления, это наглядно демонстрирует манипулятивный характер кампании и вызывает обоснованное недовольство ее организаторами и участниками.

    В Совете также отметили, что публикация подобных материалов через анонимные аккаунты, а также попытки посредством негативных комментариев и реакций побуждать граждан к нарушению общественного порядка противоречат требованиям законодательства Азербайджана и международного права, влекут юридическую ответственность.

    "Активизацию целенаправленных информационных атак из Ирана и Турции, особенно через платформы Telegram и TikTok, мы расцениваем как явление, несовместимое с принципами информационной безопасности, взаимного уважения в межгосударственных отношениях и международного сотрудничества в борьбе с дезинформацией, и решительно осуждаем", - заявили в Совете.

    Совет выразил обеспокоенность распространением в СМИ и социальных сетях этих стран необоснованных и предвзятых материалов об Азербайджане, а также нападок, угроз и оскорблений в адрес азербайджанского государства и народа.

    Отсутствие мер со стороны властей этих государств также вызывает серьезное недовольство азербайджанской общественности, говорится в заявлении.

    Совет по медиа и вещанию вновь призвал граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей не участвовать в распространении недостоверной информации и занимать ответственную и принципиальную позицию в отношении попыток нанести ущерб авторитету Азербайджана.

    Совет по медиа и вещанию
    Media və Yayım Şurası: İran və Türkiyədən Azərbaycana qarşı koordinasiyalı trol hücumları intensivləşib
    44 - Tezliklə
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