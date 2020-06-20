​TƏBİB: Маска станет частью нашей жизни

"Ношение маски - это наш новый образ жизни. Мы просим, чтобы все это поняли. Каждый должен понимать, что он защищается не во имя врачей или какой-либо государственной структуры, а ради самого себя”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

"У нас не будет уже жизни без маски (возможно, на месяцы или годы). Во всех странах, где есть строгий карантин, эти правила должны соблюдаться. В том числе надо соблюдать cоциальную дистанцию. Вирус не признает ни возраста, ни границ и пр.", - сказала она.