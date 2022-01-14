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Тарифный совет утвердил цену на 168 лекарственных препаратов

Тарифный совет утвердил цену на 168 лекарственных препаратов Утверждены цены на 168 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.
Здоровье
14 января 2022 г. 13:09
Тарифный совет утвердил цену на 168 лекарственных препаратов

Утверждены цены на 168 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.

Как сообщает Report, решение принято на заседании Тарифного (ценового) Совета.

Следует отметить, что полный список из 13 032 лекарственных средств с указанием товарного наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества в упаковке, страны-производителя размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

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Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası daha 168 dərmanın qiyməti ilə bağlı qərar verib

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