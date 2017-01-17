Сырость оказывает негативное влияние на организм человека - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Чрезмерная влажность воздуха может навредить человеческому организму, так как она может привести к сырости в жилых домах, в результате чего возникают различные боли, болезни.

Азербайджан является регионом с высокой влажностью

Как сообщила Report и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, самая высокая влажность в Азербайджане наблюдается в Лянкяран-Астаринской зоне: "На данной территории показатель годовой относительной влажности составляет 75-80 процентов. Во время осадков этот показатель повышается до 90-100 процентов".

По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове весной и осенью преобладает влажная погода: "В зимние месяцы относительная влажность колеблется в пределах 65-70 процентов, во время осадков составляет 85-95 процентов. На Нефтяных камнях, островах Чилов и Пираллахы относительная влажность выше - 70-75 процентов".

Высокая влажность приводит к развитию грибковых заболеваний

Врач-фтизиатр Полад Мурадов отмечает, что влажная погода и помещение создают благоприятную почву для роста и развития микробов: "Влажная погода оказывает негативное влияние на здоровье человека. Высокая влажность в квартире, помещении приводит к развитию грибковых заболеваний. Есть такие заболевания коллагено-соединительной ткани, которые развиваются на фоне влажной погоды. Влажность может способствовать распространению туберкулеза опосредованным путем. Для проживания лучше выбирать территории с низкой влажностью. Помимо этого, в в жилых домах на территориях с высокой влажностью следует обратить внимание на правильную установку отопительной системы".

Заведующий отделом экогеографии Института географии НАНА Анвер Алиев подчеркнул, что влажность воздуха выше 50 процентов вредит человеческому организму: "В Баку влажность составляет 60-70 процентов, при дождливой погоде - 80-90 процентов. При теплых ветрах с юга влажность повышается до 70 процентов, что вызывает трудности у людей с заболеваниями сердца, сосудов".

Строительство жилых домов в зонах с высокой влажностью опасно

Член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор химических наук, профессор Ислам Мустафаев заявил, что 70-80 процентов влажности является высоким показателем, это вызывает ряд проблем у людей: "При низкой влажности дыхание, кислородный обмен в организме бывает нормальным. Хороший кислородный обмен в организме положительно сказывается на функции кровообращения. В противном случае в дыхательных путях, легких возникает дискомфорт. Помимо этого, возникают трудности в кислородно-углекислом обмене, развивается ревматизм и другие болезни. В Лянкяран-Астаринской зоне влажность выше, что связано с большим количеством рек, в близким расположением с морем. В Баку также иногда влажность воздуха превышает норму. В регионах с высокой влажностью снижается выносливость к повышению температуры. Влажность сильно влияет на адаптацию к температуре".

По его словам, следует выделять особое внимание строительству жилых домов в зонах с высокой влажностью: "При высокой влажности происходит "запотевание" квартир. Во многих зданиях постоянно наблюдается влажность. Следует строго относиться к строительству домов в Баку. При строительстве надо учитывать процесс воздушного потока. Строительство зданий на близком расстоянии приводит к возникновению сырости в этих квартирах".