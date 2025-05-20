Страны ВОЗ проголосовали за соглашение о борьбе с пандемиями

Страны - участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) большинством голосов проголосовали за принятие соглашения о борьбе с пандемиями на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит с 19 по 27 мая в Женеве.

Страны - участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) большинством голосов проголосовали за принятие соглашения о борьбе с пандемиями на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит с 19 по 27 мая в Женеве.

Как передает Report, согласно трансляции голосования на сайте организации, в поддержку соглашения проголосовали 124 присутствовавших на заседании стран-участниц, против - 0. 11 стран, включая Израиль, Иран, Италию, Польшу, Россию и Словакию, воздержались. Для того, чтобы соглашение было одобрено, требовалось квалифицированное большинство из 83 голосов.

По информации агентства Reuters , проект соглашения будет официально принят 20 мая на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. Отмечается, что его вступление в силу может затянуться на два года, пока не будет согласовано приложение по обмену патогенами, после чего государства должны будут ратифицировать соглашение.

Соглашение о борьбе с пандемиями направлено на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемические угрозы. Согласно проекту соглашения, страны ВОЗ обязуются создать систему по обеспечению доступа к патогенам и совместному использованию связанных с этим выгод и содействовать друг другу в вопросе передачи знаний и технологий для производства вакцин, тестов и других медицинских товаров, связанных с пандемией. Кроме того, соглашение включает в себя учреждение координационного финансового механизма по оказанию помощи развивающимся странам, а также создание глобальной цепи поставок и логистической сети.